Calcio Internazionale. Come vola il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin: e al rientro scontro diretto contro il Qarabag

Continua a volare in Azerbaijan il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin. Il tecnico, ex difensore della Sanremese negli anni della Serie C1, sta dimostrando tutto il suo valore anche da allenatore e dopo la gloriosa e vincente esperienza in Moldavia allo Sheriff Tirpaspol (campionato e coppa nazionale, oltre la qualificazione ai gironi dell'Europa League), si sta ripetendo in terra azera.

Cammino netto. Il suo Neftchi Baku dopo 14 partite ha collezionato 33 punti, bottino frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Il 2018 è stato chiuso con uno 0-0 interno contro il Sum Qayit mal digerito ma al rientro l'occasione di allungare in vetta è alta visto lo scontro diretto contro i campioni del Qarabag a -3 dai bianconeri nei primi giorni di febbraio.

Bordin ha scelto per la pausa natalizia Sanremo e di trascorrere qualche giorno nella città dei fiori per ricaricare le pile e ritornare in Azerbaijan per dare l'assalto al titolo.