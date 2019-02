Calcio, Promozione. Ospedaletti, è lo scatto giusto? Ma domenica è scontro diretto con la Loanesi

Il campionato di Promozione ha iniziato il proprio girone di ritorno con risultati importanti per le nostre squadre imperiesi impegnate in un torneo che da qui alla fine potrà avere tante sorprese.

Ospedaletti, che scatto. La capolista Ospedaletti si è regalata una domenica che potrebbe incidere molto sul discorso primo posto. Gli orange, grazie al 3-1 ottenuto contro il Serra Riccò, hanno fatto il loro dovere e approfittato del pareggio tra Bragno e Taggia. Domenica sarà scontro diretto per Gambacorta e compagni proprio sul campo della Loanesi, seconda a sorpresa e a -4 dalla squadra di Carlet.

Taggia da rincorsa. Il Taggia di mister Maiano è stato fermato dal Bragno, in una partita dove i giallorossi avrebbero meritato di raccogliere qualcosa in più. La classifica ora recita -6 dalla vetta, ma con il secondo posto non così lontano. Nel prossimo turno ecco il match interno contro la Sestrese, compagine genovese già superata due settimane fa nella semifinale di Coppa Italia Promozione.

Dianese & Golfo e Sanstevese. La prima giornata di ritorno ha visto due pareggi per Dianese & Golfo e Sanstevese. Tanto rammarico in casa giallorossoblù per la squadra di Bencardino dopo il 2-2 subìto in rimonta dal Celle Ligure: un solo punto negli ultimi 360 minuti sono un bottino da migliorare e domenica c'è la trasferta sul campo del Vallescrivia.

La Sanstevese continua a mettere in bottino punti importanti per una salvezza diretta che a soli 5 punti. I ragazzi di mister Siciliano avrebbero meritato il bottino pieno sul campo del Varazze, ma è uscito una divisione di posta da non disprezzare. Ora per la compagine di Santo Stefano al Mare l'ostacolo Arenzano.