Calcio, Serie D. Sanremese, presentato il giovane attaccante Vincenzo Ciotoli

In casa Sanremese è stato presentato, nella giornata di ieri durante il classico appuntamento con lo 'Spazio Interviste' settimanale, il giovane attaccante Vincenzo Ciotoli.

Ciotoli è stato l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Direttore Generale Pino Fava che ha arricchito di under importante la rosa matuziana. Classe 2000, in carriera nel campionato di Serie D ha vestito la maglia dell'Olimpia Agnonese.

Domenica la Sanremese è chiamata ad una prova di reazione importante come chiesto dalla società stessa in un'intervista rilasciata ieri al nostro quotidiano online. Al 'Comunale' arriva il Savona e ci sono in palio tre punti pesanti.