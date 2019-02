Pallanuoto femminile. Setterosa, il 9-6 sull'Olanda vale doppio: Gorlero e Emmolo brillano

EUROPA CUP

ITALIA - OLANDA 9-6 (4-0, 2-2, 1-2, 2-2)

Olanda: Aarts, Megens 2 (1 rig.), Keuning, Van Der Sloot, Wolves, Stomphorst, Nijhuis 1, Sevenich, Voorvelt, Koolhaas 2, Van De Kraats 1, Sleeking, Willemsz. Coach: Havenga.

Il Setterosa delle imperiese Gorlero e Emmolo non perdona e supera per la seconda volte in un mese l'Olanda. A Trieste le azzurre giocano con autorevolezza e continuano la marcia trionfale nel proprio raggurppamento a punteggio pieno accedendo alle semifinali della Final Six, evento che si potrebbe organizzare in Italia (29-31 marzo).

Partenza lampo. Il Setterosa inizia subito alla grande la partita e si porta sul 4-0 grazie alla doppietta di Garibotti e alle reti di Chiappini e Bianconi nel primo tempo. Nel secondo parziale le azzurre volano sul 6-0 grazie segnano ancora Bianconi e Palmieri, ma a quel punto le olandesi trovano la forza di reagire segnando due gol. Altre due reti delle ospiti valgono il 6-4, ma ci pensa l'imperiese Emmolo a regalare il nuovo stacco. Nel quarto e ultimo tempo segna ancora due volte l'Olanda, ma Bianconi e Queirolo chiudono con il definitivo 9-6.

Gorlero protagonista. Decisive sono state anche le parate del portiere imperiese e dell'Ekipe Orizzonte Catania Giulia Gorlero, che è stata l'Mvp della partita.