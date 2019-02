Sanremo Rugby, grande appuntamento sabato 19 gennaio a Pian di Poma

Sabato 19 Gennaio 2019 il Sanremo Rugby sarà impegnato presso il campo di Pian di Poma di Sanremo per un raggruppamento che vedrà la partecipazione di oltre 250 ragazzi di varie categorie.

Nel pomeriggio alle 14.30 sarà impegnata la under 14, a seguire alle 15.30 scenderanno in campo i più piccoli, la under 6, la under 8 e la under 10.

Un pomeriggio di sport, festa e condivisione come nella migliore tradizione rugbystica, invitiamo tutti gli appassionati e sostenitori del Sanremo Rugby a raggiungerci per tifare insieme i leoncini biancoazzurri!

Appuntamento presso il Campo di Pian di Poma, a Sanremo dalle ore 14.30 di sabato 19 Gennaio, per giocare, tifare, conoscere il rugby e divertirsi insieme, senza rivalità e condividendo al termine degli incontri un terzo tempo in cui i ragazzi e le famiglie si ritrovano in allegria.