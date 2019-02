Volley, Serie C Regionale femminile. Maurina Strescino Imperia, coach Luca Gallo commenta lo stop di Sestri: "Sconfitta che lascia un po' di amaro in bocca"

La Maurina Strescino Imperia torna dalla trasferta sul parquet del Sestri con un 1-3 ricco di rammarico visto come si erano messe le cose con le ragazze imperiesi capaci di vincere il primo set. Ora la situazione in classifica vede la compagine del capoluogo al penultimo posto della classifica di Serie C Regionale femminile con 3 punti in bottino.

A commentare questa sconfitta a è coach Luca Gallo: "Questa sconfitta lascia un po' l'amaro in bocca - dichiara il tecnico - ma alle ragazze non posso rimproverare niente. Ci hanno provato, sono state brave fino ad un certo punto e poi il nostro avversario è uscito vista l'esperienza che hanno più di noi".

"Abbiamo perso una pedina importante, il nostro opposto titolare che è una pedina importante per noi - sottolinea Gallo - e ora ci stiamo adattando: se prima eravamo in difficoltà ora lo siamo ancora di più. Ci proveremo fino alla fine, questo è un gruppo giovane, in crescita, ma manca di maturità ed esperienza due componenti che non si possono insegnare".

Nel prossimo turno match interno sa non sbagliare per la Maurina che ospiterà il Volley Genova Vgp: appuntamento per sabato 19 gennaio alle ore 18, presso il Palazzetto dello Sport ad Imperia, zona San Lazzaro.