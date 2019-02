Sanremo: domenica prossima il derby Sanremese-Savona, possibile chiusura al traffico di corso Mazzini

Le forze dell’ordine si stanno preparando al derby di domenica prossima, tra Unione Sanremo e Savona, previsto per domenica prossima al ‘Comunale’ di Sanremo.

In previsione della possibile massiccia presenza di tifosi locali ed anche in arrivo dalla città della Torretta, è possibile che venga sospesa totalmente la circolazione dei mezzi in corso Cavallotti e corso Mazzini, con deviazione del traffico qualora si dovessero verificare assembramenti spontanei di persone o situazioni di pericolo da non consentire il regolare e sicuro svolgimento del traffico.

Ovviamente, come già accaduto, il traffico verrebbe deviato sull’Aurelia Bis, tra San Martino e Bussana, mentre i residenti potranno raggiungere le abitazioni nelle vie chiuse al traffico ed anche in via Val D’Olivi e via Duca d’Aosta.