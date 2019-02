Dakar: Maurizio Gerini da urlo, l'imperiese è 15esimo in generale a una tappa dal podio di Lima

Incontenibile Maurizio Gerini. Il pilota di Chiusanico si presenta all'ultima tappa della Dakar 2019, quella odierna da Pisco alla capitale Lima, in 14esima posizione. Con intelligenza e capacità tecniche indiscutibili Gerry è stato in grado, fin qui, di migliorare il magnifico esordio di un anno fa con la 22esima posizione generale e il primato nella speciale classifica Marathon riservata alle moto di serie.

Primato già blindato anche ques'anno al quale vanno ad aggiungersi quello di miglior italiano della gara e la chance concreta di chiudere nella top 15 dei piloti, l'olimpo degli esperti di rally-raid. Un progresso continuo quello del centauro che, partito in sordina, si è esaltato nel dopo sosta inanellando tra una duna e l'altra un sedicesimo e uno straordinario quattordicesimo posto negli ultimi due giorni di gara.

Il tutto nonostante un'influenza intestinale che lo ha infastidito per giorni e che, soprattutto nelle tappe centrali, lo ha in parte limitato. L'obiettivo di oggi rimane quello dichiarato in partenza, con lumiltà che contraddistingue il personaggio: "Appoggiare la moto sul cavalletto al podio finale di Lima".

L'augurio è che Gerini ci riesca un'altra volta concludendo una nuova grande impresa sportiva che porta con sé il ricordo indelebile del compagno e amico Fausto Vignola. Allo stesso tempo vanno però sottolineati i numeri di un pilota che da quando ha intrapreso la strada della navigazione, dopo una 'vita' da endurista, è in continuo progresso e ha le capacità giuste per non fermarsi qui.