Calcio, Eccellenza. Imperia, tre ex giocatori credono al grande salto in Serie D. Bocchi, Mazzei e Minori in coro: "I neroazzurri ce la possono fare"

L'Imperia può ambire al grande salto in Serie D? Noi di Rivierasport.it lo abbiamo chiesto a tre grandi protagonisti del passato in neroazzurro, un tris d'assi che in coro hanno sottolineato quanto è probabile la promozione mai come quest'anno in un'Eccellenza così livellata: loro sono Gian Luca Bocchi, Daniele Mazzei e Gianni Minori.

Gian Luca Bocchi (ex centrocampista e allenatore Imperia)

Secondo Gian Luca Bocchi l'Imperia può salire in Serie D? "Questa stagione ci ha abituati alle sorprese ogni settimana. La classifica è cortissima e nessuna delle squadre di testa sembra avere quella marcia in più per andare in fuga. Ovvio quindi pensare che una squadra come l'Imperia possa giocarsi la vittoria finale fino all'ultima giornata".

Quali avversari possono giocarsela con i neroazzurri? "Le posizioni di testa sono occupate da tantissime squadre, tutte raccolte in pochissimi punti. Ogni domenica ci sono 2 o 3 scontri diretti e aumenta l'incertezza ma per certi versi la spettacolarità. Anche se quest'ultima raramente è legata a quanto viene visto sui terreni di gioco, dove, purtroppo, si è assistito ad un progressivo impoverimento tecnico dovuto, secondo me, ad un fattore economico, visto che le società in eccellenza spendono sempre meno e ad un fattore di contingenza.

La serie D è ormai frequentata da molte squadre liguri e i giocatori in grado di fare la differenza in una categoria inferiore, scelgono, giustamente, di confrontarsi in un campionato sicuramente più stimolante. Mettiamoci poi che un'eventuale promozione in D per alcune dirigenze è vista come un salto nel buio. Tutte quelle citate hanno i mezzi per competere con le altre fino alla fine, vedremo chi veramente vorrà giocarsi le proprie carte fino in fondo".

Si sente di citare quali giocatori possono essere decisivi tra le file dell'Imperia in questo girone di ritorno? "L'Imperia? Più che un giocatore, vorrei citare un gruppo di giocatori che compongono lo zoccolo duro di questa squadra. Ragazzi che ho avuto il piacere di allenare e che hanno sempre dato molto alla causa nerazzurra. Spero che tutti i sacrifici che hanno fatto in questi anni vengano ripagati con la gioia di conquistare qualcosa di importante: Se lo meriterebbero ampiamente".

Daniele Mazzei (ex bomber da oltre 50 reti con l'Imperia)

Daniele Mazzei, secondo lei questa Imperia può salire in Serie D? "Per il campionato dei neroazzurri penso che ci siano delle buone possibilità di salire direttamente,

Le avversarie più accreditate a mettere in difficoltà i neroazzurri? "Genova Calcio, Vado e Cairese renderanno la vita complicata all'Imperia".

Quali giocatori possono essere decisivi? "Tra i giocatori dell'Imperia che potranno essere decisivi voglio citare Castagna, Costantini e capitan Ambrosini: sono calciatori importanti".

Gianni Minori (ex portiere Imperia)

Gianni Minori, secondo lei l'Imperia può salire in Serie D? "Mi chiedi se l'Imperia può salire in serie D? Io ti rispondo che deve salire in Serie D: è capoluogo di provincia, ha tradizione, ha il tifo, ha il nome Imperia e poi mi piacerebbe rivivere il derby, quello vero, Imperia Sanremese".

Genova Calcio, Cairese, Pietra Ligure, Rivarolese o Vado: qual'è l'avversaria più temibile? "Il Vado ha preso Capra, un giocatore che io ho avuto a Sanremo, Edo se sta bene sposta gli equilibri. La Genova Calcio è qualche anno che parla di Serie D ma poi non ci arriva mai, sarà l anno giusto? La Rivarolese ci prova per il centenario, è una buona squadra. Il Pietra Ligure la vedo un pelo indietro anche se faccio i complimenti a mister Pisano per il lavoro che sta facendo. La Cairese è una buona squadra, mi dicono società organizzata però ripeto l Imperia come blasone deve assolutamente provarci".

Quale giocatore può essere l'uomo imn più del girone di ritorno dell'Imperia? "Sinceramente non saprei indicare un giocatore in particolare, forse un po' polemicamente dico quello che non hanno preso, un attaccante di peso perchè a mio avviso Diego Mella non lo è. Lui è più un esterno alto, non mi sembra un bomber ma gli auguro di fare i gol che servono per raggiungere l'obbiettivo della promozione in Serie D.

L'arma principale sarà il collettivo con l'allenatore in testa. E poi la società e mi chiedo se c è davvero la volontà di salire. Si sentono tante chiacchiere ma non mi permetto di giudicare se non conosco la situazione dall'interno. Posso dire che se non c'è connubio tra società, squadra e tifosi la vedo dura. Consiglierei ai tifosi di stare vicino alla squadra fino in fondo, provare a vincere poi si vedrà, chissà che non arrivino novità?"