Calcio, Serie D. Filippo Giaccaglia, l'identikit dell'arbitro di Sanremese-Savona

Domenica pomeriggio allo stadio 'Comunale' a dirigere Sanremese-Savona sarà il Signor Filippo Giaccaglia della Sezione di Jesi. Questo direttore di gara è un'assoluta novità per matuziani e striscioni, visto che le due squadre non sono mai state dirette dal fischietto marchigiano in questa stagione.

L'identikit. Giaccaglia conta nel suo curriculum 13 presenze nel campionato di Serie D da arbitro e in questa stagione ha diretto anche il Bari alla terza giornata al 'San Nicola' contro la Cittanovese.

E' un direttore dal cartellino giallo facile (lo ha estratto in 34 occasioni) ma che modera per le espulsioni, visto che sono stati solo 2 i rossi della stagione. Il bilancio di Giaccaglia in questa stagione è il seguente: sono 6 le vittorie per le squadre che giocano in casa, 2 i pareggi e 4 i successi esterni.