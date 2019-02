Calcio, Serie D. Sanremese, il Direttore Generale Pino Fava guarda avanti: "A fine stagione rientreranno alla base Andrea Negro, Artioli e Scappatura. Stiamo pianificando il futuro"

In casa Sanremese si aspetta il sentito derby contro il Savona che si giocherà domenica pomeriggio tra le mura amiche dello stadio 'Comunale', una sfida che sarà molto importante in ottica secondo posto.

"Stiamo già programmando il futuro". Ma la dirigenza biancoazzurra è già all'opera per la programmazione futura, soprattutto a livello dei giovani proprio come conferma a Rivierasport.it il Direttore Generale Pino Fava:

"Stiamo già pensando alla programmazione futura, cercando di migliorare la rosa ma soprattutto a livello di giovani - dichiara il DG matuziano - con rientri alla base di giocatori che stanno facendo molto bene. Rientreranno e avremo a disposizione al 100% nella prossima stagione le prestazioni di Andrea Negro, Artioli e Scappatura che al momento sono a titolo temporaneo all'Ospedaletti. Inoltre i giovani Biancheri, classe 2002 al Carpi e Scarella, classe 2001, all'Albissola sono in prestito con diritto di riscatto e parleremo con le società. Oltre a questo ci saranno conferme e arrivi 'over', ma al momento mi sembra troppo presto per parlarne".

Sono importanti novità sottolineate da Fava: "Da sottolineare anche che da un'analisi che abbiamo fatto il prossimo anno potrebbero maturare premi maturazione per i diversi giovani cresciuti nelle nostre giovanili e che giocano altrove: un valore pari a migliaia di euro che andremo a rinvestire nel settore giovanile. A tal proposito voglio ricordare la collaborazione con la Virtus Sanremo e la trattativa in corso per la collaborazione con un'importante società di Promozione della nostra provincia dove parcheggeremo i nostri giovani che usciranno dalla Juniores Nazionale".

Il Direttore Generale guarda alle prossime sfide della sua squadra: "Il derby contro il Savona? E' una partita importante - sottolinea Fava - e sono certo che la squadra farà tutto il possibile per ottenere il massimo risultato. Non dimentichiamoci anche del quarto di finale della Coppa Italia di mercoledì 30 gennaio contro il quotato Mantova, una competizione a cui teniamo particolarmente. Sarà un match difficile ma confidiamo nell'aiuto del nostro pubblico per centrare la qualificazione alle semifinali".

Pino Fava non ha dubbi su mister Lupo: "Io e la società ribadiamo la massima fiducia in mister Alessandro Lupo - conclude il Direttore Generale - un allenatore che sta facendo molto bene da quando è approdato in Prima Squadra".