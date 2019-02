Calcio, Serie D. Sanremese, l'appello degli Irriducibili Sanremo alla città per il derby con il Savona: "Tutti allo stadio"

Domenica pomeriggio si gioca al 'Comunale' l'atteso derby tra Sanremese e Savona: questo il comunicato e l'appello alla città degli Irriducibili Sanremo, il grippo di tifo organizzato biancoazzurro.

"Domenica niente attenuanti!! Tutti allo Stadio per tifare la nostra Sanremese contro il Savona. Ci si gioca il secondo posto in classifica visto che al momento attuale la vetta è saldamente in mano al forte Lecco con 10 punti di vantaggio. Abbiamo la possibilità di essere il dodicesimo uno in campo, di sostenere e portare alla vittoria i nostri colori. Basta con le solite scuse per disertare il Comunale: fa troppo freddo, fa troppo caldo, c'è vento, c'è la Serie A alla televisione, c'è il Gran Premio. Tutte scuse!!

Domenica non reggono!!La squadra della tua città si tifa sugli spalti, dal primo minuto al novantesimo e non davanti a una tastiera!! E questa è una grande occasione per dimostrare che Sanremo non è seconda a nessuno per tifo e amore calcistico. Considerato che la Gradinata Nord sta organizzando una colorata coreografia, si invitano tutti gli appassionati a presentarsi allo stadio in largo anticipo rispetto al solito.

Vogliamo aggiungere una foto all'album che un giorno le future generazioni sfoglieranno nel guardare i Derby che furono: quella di un Comunale gremito, festante e colorato di biancazzurro. Ci vediamo allo Stadio!!!"