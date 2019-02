Calcio. Ventimiglia, contro l'Alassio FC out Fraticelli e Eugeni

Spicca in Ventimiglia-Alassio FC l'assenza del granata Damiano Fraticelli, out per squalifica

Ventimiglia-Alassio FC nel segno delle assenze. In casa granata sono state confermate, non con mano pesante, le squalifiche di Fraticelli e Eugeni dopo le espulsioni rimediate sul campo del Busalla. Una doppia assenza pesante per mister Soncin in vista del delicato match contro i gialloneri savonesi.

Dall'altra sponda l'Alassio FC dovrà fare a meno del proprio allenatore Roberto Biffi, grande ex per aver vestito in carriera la maglia dei frontalieri, che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo.