Volley. Fine settimana ricco di impegni per il Bordivolley: analizziamo l'agenda biancoazzurra

Il Bordivolley targato Under 14 maschile

Fine settimana ricco di impegni per il Bordivolley. Come ogni settimana analizziamo l'agenda biancoazzurra con le varie squadre impegnate nei propri campionati di categoria.

Doppio debutto. Debuttano due formazioni del Bordivolley: questa sera prima giornata di campionato per la formazione Under 13 femminile Bordyvolley clinica odont. Bistolfi che ad Imperia affronterà le pari età dell'NSC Osteria del Pescatore.

Sabato prima giornata anche per la 3^ Divisione Femminile Bordivolley Errepì che alle 19.00 presso la palestra Conrieri di Bordighera, sarà impegnata contro la squadra imperiese NSC Coop Azzurra. Sempre Sabato trasferta importante per le ragazze della Serie D del Bordivolley Trucchi Efisio che alle 20.30 a Celle Ligure affronteranno le prime in classifica "Celle Varazze Volley.

Domenica ad Imperia la formazione under 14 femminile Bordivolley Bestagno andrà alla conquista di punti importanti a casa della Maurina Volley, mentre sul terreno di casa ,al palazzetto di Via Diaz, alle 17.30, l'under 14 femminile Bordivolley Panificio Sant Antonio affronterà il San Giovanni Volley. In contemporanea sempre al palazzetto sarà impegnata anche la 14 maschile del Bordivolley Ottica Barberis contro la Pallavolo Albenga.

Terza giornata di campionato anche per la Prima Divisione maschile Bordivolley ristorante pizzeria le due palme"che alle 17.00 sarà impegnata a Carcare sul difficile campo del Pallavolo Carcare.