Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia nella tana del Pontelungo senza molte pedine importanti: out anche bomber Caccamo

Bomber Caccamo, tra Scerra e Brogna, pesante assenza in casa Don Bosco Valle Intemelia per la trasferta sul campo del Pontelungo

PRIMA CATEGORIA - 14^GIORNATA -

ASPETTANDO... PONTELUNGO-DON BOSCO VALLE INTEMELIA

Il Don Bosco Valle Intemelia va a caccia della giusta ripartenza dopo lo stop di domenica scorsa sul campo dell'Altarese, una sconfitta mal digerita. Domani pomeriggio in biancorossi saranno impegnati sul campo del Pontelungo ma la situazione infortunati è peggiorata.

Caccamo stop. Per la partita in terra savonese out sempre Gentile, Marafioti e Simone Fiore, mentre si aggiungono alla liste le assenze anche del difensore Meo e quella pensate di bomber Caccamo: Medori ha gli uomini contati.

"Siamo in emergenza - dichiara alla vigilia il Direttore Sportivo Maurizio Brogna - visto che oltre alle assenze di Gentile, Marafioti e Simone Fiore si sono aggiunte quelle di Meo e Caccamo. Inoltre Bianco, che non si è allenato in settimana per influenza, Cane e Ottaiano".