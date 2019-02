Calcio, Promozione. Taggia, obiettivo bottino pieno. Ravoncoli aspetta la Sestrese: "Partita fondamentale"

PROMOZIONE - 17^GIORNATA -

ASPETTANDO... TAGGIA-SESTRESE

Il Taggia ospita domani pomeriggio tra le mura amiche la temibile Sestrese, compagine genovese che i giallorossi hanno superato due settimane fa nella semifinale della Coppa Italia Promozione. Un match che si annuncia molto importante per i ragazzi di Maiano che in questo 2019 sono partiti, coppa a parte, con l'1-1 sul campo del Bragno.

"Partita fondamentale, ci serve la vittoria". Alla vigilia in casa giallorossa ad analizzare la sfida contro i verdestellati è il difensore Mirko Ravoncoli: "Ci aspettiamo più o meno la stessa squadra rispetto la partita di coppa - sottolinea il difensore giallorosso - ma per noi questa partita è fondamentale e ci serve assolutamente una vittoria per rimanere il più vicino possibile al secondo posto in classifica".

"Loanesi-Ospedaletti? Ci può favorire". Il difensore giallorosso guarda anche allo scontro diretto tra Loanesi e Ospedaletti: "Lo scontro sicuramente tra Loanesi e Ospedaletti ci può favorire - dichiara Ravoncoli - ma dipende soprattutto dal nostro risultato, per questo reputo importantissimo una nostra vittoria domenica".

"Ho sempre cercato di dare il massimo". Ravoncoli analizza la sua prima stagione con la maglia del Taggia tracciando un bilancio: "Fino ad ora penso sia stata positiva ho sempre cercato di dare il massimo in ogni partita - conclude il giallorosso - ed è quello che farò fino alla fine del campionato".