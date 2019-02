Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, in attesa del ritorno del campionato mister Litardi traccia il bilancio: "Impegno, qualità e professionalità: questi i segreti dei miei ragazzi"

La Carlin's Boys si è laureata campione d'inverno e tra una settimana proverà a difendere il primato e le tre lunghezze di vantaggio sull'Area Calcio Andora seconda.

"Virtus Sanremo e Atletico Argentina? Due partite importanti". I neroazzurri sono pronti a ritornare in campo, anche se nei primi 180 minuti di gioco del girone di ritorno dovrà superare un doppio esame contro Virtus Sanremo e Atletico Argentina, doppio match che analizza così mister Eros Litardi:

"Sono due gare molto importanti - sottolinea il tecnico - con il derby che è una partita diversa dalle altre e arriva dopo la sosta, mentre la partita con l'Atletico Argentina sarà molto sentita da entrambe le squadre perché se dovessimo vincere noi i punti di differenza diventerebbero molti. Ma con una loro vittoria si potrebbero riaprire i giochi in sostanza: sarà una partita da tripla".

"Il salto di categoria dipende solo da noi". Il tecnico e la squadra sono pronte per il girone di ritorno, dove la metà opera al momento è compiuta: ma quanto ci crede l'allenatore al salto di categoria: "Più che essere a metà dell'opera abbiamo fatto una prima parte molto bene - dichiara il mister - e ripeterci a questo livello sarebbe una grande impresa. Credo che il salto di categoria dipenda solo da noi e penso che possiamo farcela".

"Gruppo arma in più, ma non solo". L'arma in più di questa squadra è il gruppo: "Si, sono d'accordo che il gruppo è l'arma in più - conclude Litardi - ma per l'impegno, la qualità e la professionalità dei miei ragazzi certamente sono importanti".