Calcio, Serie D. Sanremese, l'ex attaccante Vittorio La Fauci passa alla Folgore Caratese

Un ex Sanremese si accasa nel girone dei biancoazzurri. Stiamo parlando della giovane punta, classe 1999, Vittorio La Fauci che una volta tornato all'Alessandria i grigi lo hanno girato a titolo temporaneo alla Folgore Caratese.

La Fauci si è messo in mostra con la maglia dei matuziani andando in rete però solo una volta, due settimane fa, contro la Lavagnese dove con una rete decise il match per la Sanremese. Ora la grande occasione di realizzare un 'importante finale di stagione alla Folgore Caratese.

Questo il comunicato della società lombarda:

"L’ U.S. Folgore Caratese è lieta di annunciare l’arrivo in rosa del giovane attaccante Vittorio La Fauci. Classe 1999, La Fauci giunge in prestito dall’ Alessandria, società detentrice del cartellino, dopo aver disputato l’intero girone di andata con la casacca della Sanremese. Fino ad ora, il neo-arrivato ha disputato con la maglia della sua precedente squadra, 8 partite in campionato e 2 in coppa di D, mettendo a segno una rete contro la Lavagnese durante la prima giornata di ritorno.

Dotato di buona tecnica e di grande fisicità il nuovo acquisto della Caratese è un tassello importante che va a perfezionare in maniera strategica il roster a disposizione di mister Longo".