Pallanuoto maschile. in Serie B, la Rari Nantes Imperia dura un tempo: alla Cascione passa Arenzano 4-13

La Rari si arrende ed alla Cascione passa Arenzano, col punteggio 4-13.

I giallorossi erano stati protagonisti di un avvio grintoso che consentiva di andare anche in vantaggio con il bel gol di Giacomo Fratoni dal centro e di Andrea Somà. Ma il successivo time-out ospite risveglia i biancoverdi. Arenzano macina gioco e gol mentre la Rari spegne la luce.

Gli ospiti volano nel risultato, nonostante l'ottima prestazione di Merano tra i pali, mentre la Rari fatica a trovare la via della rete: quando Jarno Spano e ancora bomber Somà vanno a segno è ormai troppo tardi per raddrizzare la contesa contro una squadra forte con reali ambizioni di promozione, come è l'Arenzano.

Al termine della partita, ha parlato Mister Stefano Fratoni: "Il mio collega Andrea Degrado, allenatore dell'Arenzano, ripete sempre che le partite si vincono in settimana. Oggi ne è stata la dimostrazione. Siamo ancora indietro!".

R.N.IMPERIA - R.N.ARENZANO 4-13

(2-4; 0-4; 0-3; 2-2)

IMPERIA - Merano, Fratoni 1, Pedio, Ramone, Kovacevic, Giostra, Maglio, Merkaj, Spano 1, Somà 2, Rocchi cap., Lombardi, Bracco. All.: Fratoni

ARENZANO - Damonte, Lottero, Robello 1, Ghillino 2, Zambello 1, Masio , Messina 3, Piccardo, Delvecchio F. 1, Delvecchio 2, Rasore, Damonte 3, Musiello. All.: Degrado

Note: Sup.Num. Imperia 3/7; Arenzano 1/5 + un rigore trasformato