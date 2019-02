Tennis. Australian Open Juniores: Matteo Arnaldi cede al romeno Jianu

Giornata non positiva per i tennisti della nostra provincia a Melbourne. Dopo l'eliminazione nella notte di Fabio Fognini dagli Australian Open ad opera di Carreno Busta, niente da fare per il giovane sanremese Matteo Arnaldi.

Il tennista matuziano cede al romeno Jianu negli Australian Open Juniores, disputando una buona partita terminata con il risultato finale di 3/6 4/6 a favore della testa di serie numero 4 del tabellone.

Questo match non è stato l'ideale come primo incontro, ma lascia ben presagire per il futuro della racchetta sanremese.