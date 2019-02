Tennis. Gianluca Mager, è finale al Challenger di Koblenz: "Soddisfatto di come ho giocato"

CHALLENGER KOBLINZ - SEMIFINALE -

MAGER-GRIEKSPOOR 6/3 2/6 6/4

Il sanremese Gianluca Mager non sbaglia un colpo e approda alla finale del Challenger di Koblenz. In terra tedesca il tesserato Tennis Sanremo e allenato da Matteo Civarolo, ottiene il passa all'ultimo atto del torneo che andrà in scena domani pomeriggio contro il vincente del match tra Kotov o Orgega-Olmero.

Tre set e finale. Mager ha subito fatto capire a Griekspoor, racchetta olandese numero 233 della classifica mondiale, imponendosi per 6/3. Ma nel secondo set l'avversario esce alla distanza e costringe il sanremese ad un 2/6 che vuole dire allungare il match. Nel terzo e decisivo set Mager scatta sul 5-1, l'avversario recupera ma non basta e il matuziano chiude 6/4 che vale la finale.

"Soddisfatto di come ho giocato". A Rivierasport.it dopo la conquista della finale ecco le dichiarazioni di Mager: "Sono soddisfatto di come ho giocato e dell'atteggiamento che ho avuto. Ora mi concentro per la partita di domani".