Tennis. Gianluca Mager in finale al Challenger di Koblenz, la soddisfazione di Matteo Civarolo: "Vittoria molto importante. La ciliegina sulla torta sarebbe la vittoria del torneo"

Il tennista sanremese Gianluca Mager continua a stupire e vola in finale nel Challenger di Koblenz. In terra tedesca il tesserato Tennis Sanremo ottiene un successo molto importante contro l'olandese Griekspoor che vale l'ultimo atto del torneo.

"Grande soddisfazione". Ampia la soddisfazione dell'allenatore Matteo Civarolo a Rivierasport.it: "Oggi tutti siamo soddisfatti - esordisce il coach di Mager - perchè è una vittoria veramente importante quella ottenuta da Gianluca e arrivata contro Griekspoor, un atleta giovane ma già di altissimo livello".

"Gianluca se la giocherà fino in fondo". Civarolo è ottimista per la finale di domani: "Questo ci permette di giocare un'altra finale Challenger - sottolinea Civarolo - la seconda per Gianluca dopo quella dell'anno scorso a Milano. Speriamo in un esito positivo, anche se sarà sicuramente una partita difficile. Sono certo che Gianluca se la giocherà fino in fondo, vista anche l'importante mole di gioco messa in campo questa settimana".

"Vittoria importante anche a livello di classifica". L'approdo in finale vale altri punti in classifica a Mager e di questo ne è consapevole il suo allenatore: "Questa vittoria vale molto anche per la classifica, visto che ci permette di scavalcare un po' di posizioni. Ora speriamo in una vittoria - conclude il coach - la ciliegina sulla torta per concludere al meglio questa settimana".