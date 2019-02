Tiro con l'Arco: belle giornate di gare per gli arcieri gialloblù all'Alassio archery cup

In questo fine settimana si è svolta l’Alassio archery cup, gara di tiro con l’arco indoor 18 metri valevole per la qualificazione ai campionati italiani di specialità.

Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con 15 atleti, che si sono ben comportati.

Ecco i risultati.

Nella divisione olimpica 7 posto per il senior Emilio Capalbo, nei master 6 posto per Cesare Argento e nelle allieve 4 posto per Martina Ferraro.

Nei master compound 4 posto per Dario Cosentino.

Passiamo all’arco nudo.

Tra le senior femminili 2 posto per Francesca Capalbo, 5 per Monica Tofarelli, 6 per Elga Moraglia,entrambe stabiliscono il record personale. Questo terzetto si aggiudica la gara a squadre.

Tra i master 2 posto per Cesare Prette, 3 per Maurizio Gabrielli, 4 per Giuliano Tortonesi,8 per Giuseppe Capalbo, 9 per Salvatore D’Amico,15 per Aldo Ferraro. La squadra master arriva prima (Prette, Gabrielli,Tortonesi).

Primo posto junior per Nicolò Bruna e primo posto allievi per Andrea Tortonesi, che si è aggiudicato anche il torneo one shot per la divisione arco nudo , organizzato dopo il primo giorno di gara.

Prossimo impegno per i gialloblù saranno i campionati regionali di Genova il prossimo 3 febbraio.