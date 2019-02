Basket. Fine settimana intenso per il BKI Imperia: doppia vittoria per Under 18 e Under 14 Elite

Commenta così il Coach Pionetti " Prendiamo i 25 minuti positivi però dobbiamo aver la consapevolezza che i 15 minuti di blackout sono veramente troppi per potersi giocare le partite in questo campionato a maggior ragione contro le prime della classe. Si lavorerà perché i miglioramenti ottenuti siano poi costanti per i totali 40 minuti di gioco ".

Under 13

Loano - BKI UnipolSai Ass.ni Parodi SaS 49-28

Sconfitta anche per i ragazzi della Under 13 del Coach Bonfante, che interrompe la striscia positiva contro l’imbattuto Loano.

Partita conto i primi in classifica e imbattuti per i ragazzi under 13 che senza alcun timore entrano in campo e danno battaglia pallone su pallone. Il primo quarto finisce in parità.il secondo quarto è sempre combattuto ma finisce in vantaggio di 8 punti per il Loano. Dal terzo quarto in avanti però gli imperiesi calano di intensità e i padroni di casa allungano dimostrando di meritare il primo posto in classifica.