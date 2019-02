Pallacanestro: il Basket Club Ospedaletti perde in casa contro il Basket Pegli 68-78

BCO Basket Pegli 68 -78 12/19 15/18 12/18 23/23

BCO Gilardino 9 Revetria 10 Carlucci 4 Colombo 16 Olivari, Rossi 21 Formica 4 Cologgi 4 Picerno, Vivo n.e.

Basket Pegli Penna 11 Zaio 8 Bricchetto 12 nsesih Bricchetto 3 Mozzone 15 Zaio 13 Grillo 2 Ferro, Bochicchio 3

Il BCO perde un match ball importantissimo per rimettersi in carreggiata ma cozza contro la gran difesa fisica dei giovani pegliesi che con merito portano a casa la vittoria.

Iniziò non buono per gli Orange che faticano contro la buona difesa dei genovesi che con continui cambi sui blocchi fanno faticare le uscite per il tiro di Rossi e soprattutto negano rifornimenti facili al lungo Colombo che accerchiato e anche un po malmenato non riesce a sviluppare il solito gioco.

La partita è sempre ben salda nelle mani del basket Pegli che nel terzo quarto da la spallata finale e rintuzza sempre con lucidità il tentativo di rimonta degli Orange.

Ora la strada si fa in salita, sabato scende al Palaisnart il Recco altra diretta concorrente, i ragazzi di Lupi devono tirare fuori qualcosa di più se vogliono portare a casa il referto rosa.