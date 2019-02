Calcio, Eccellenza, 17^giornata. Cairese-Rivarolese il clou. Occasione per Imperia e Vado

La seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza, mette sul piatto otto partite molto interessanti e tutte da seguire nel nostro Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it in un pomeriggio intenso.

Il match clou di giornata è quello che vede impegnate Cairese e Rivarolese, con le due squadre appaiate al secondo posto della classifica a quota 30 punti, mentre l'Albenga tenterà l'impresa sul campo della capolista Genova Calcio.

Occasione importanti in questa domenica per Imperia, Finale e Pietra Ligure: i neroazzurri e i giallorossi ospitano Busalla e Valdivara, mentre i pietresi vanno a giocarsi molte chance sul campo del Molassana. Il Vado, per mantenere il ritmo con le prime della classe non può sbagliare sul campo della Sammargheritese.

Da seguire con molta attenzione anche il derby ponentino del 'Morel' tra Ventimiglia e Alassio FC, mentre chiude questo turno il match a salse genovesi tra Rapallo e Angelo Baiardo.