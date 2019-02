Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, Alfonso Rea in rete contro l'Alassio FC: "Sono due punti persi. Dobbiamo restare uniti, con il lavoro si esce da questo momento non facile"

Il Ventimiglia impatta tra le mura amiche del 'Morel' per 1-1 contro l'Alassio FC, una divisione di posta che fa avanzare lentamente in classifica i granata di mister Soncin. Nel post partita, in casa frontaliera, ecco le dichiarazioni di Alfonso Rea che ha realizzato il momentaneo vantaggio per il Ventimiglia:

"E' stata una partita maschia, ricca di duelli - sottolinea il marcatore del Ventimiglia - e non tanto bella dal punto di vista tecnico. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e per come si era messa la partita sono due punti persi".

Alfonso Rea ha una dedica speciale: "Il gol lo voglio dedicare al gruppo, siamo in un periodo non bello e poco fortunato. Dobbiamo restare uniti e continuare a lavorare: con il lavoro si esce da questo momento non facile".