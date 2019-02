Calcio, Prima Categoria. E' un Camporosso bello, vincente e sempre a -3 dalla vetta. Luci: "Partita interpretata molto bene. Complimenti a tutti, ma Iezzi per noi è fondamentale"

CAMPOROSSO-QUILIANO & VALLEGGIA 2-0: I COMMENTI DEI PROTAGONISTI

Il Camporosso supera per 2-0 il Quiliano & Valleggia, una vittoria che conferma al secondo posto nel campionato di Prima Categoria i rossoblù: nel post match a Rivierasport.it le dichiarazioni di soddisfazione di mister Carmelo Luci.

"E' stata una partita che abbiamo interpretato molto bene - sottolinea il mister - e vinta con pieno merito a mio avviso. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, oggi contro il Quiliano & Valleggia non era facile. Sono soddisfatto di come stanno i ragazzi stanno lavorando e i giocatori cominciano a credere che possono realizzare qualcosa di importante come a giocarsi qualcosa di bello e prestigioso".

Il tecnico spezza una lancia e parla di Matteo Pesco: "Vorrei spezzare una lancia per Leo Iezzi - evidenza Luci - un ragazzo che ha fatto una prestazione sopra le righe: è un giocatore importantissimo per noi sia in campo che fuori e merita i complimenti di tutto l'ambiente. Pesco? Con me lui sta bene, sente la mia fiducia e probabilmente riesce a stare sereno, realizzando prestazioni importanti".