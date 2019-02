Calcio, Promozione, 17^giornata. Loanesi-Ospedaletti vale doppio. Bragno e Taggia, vietato sbagliare

Il campionato di Promozione per questa seconda giornata del girone di ritorno, mette sul piatto una serie di partite molto interessanti con uno scontro diretto importante per la vetta: potrete seguire tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La partita principe di questo turno è senza dubbio tra la Loanesi seconda della classe e l'Ospedaletti capolista. Le due squadre sono divise da quattro punti e una vittoria ospite potrebbe mettere un buon mattone sulla conquista del campionato. Ad approfittare di questo scontro diretto saranno Bragno e Taggia: i savonesi sono di scena sul campo del Mignanego, i giallorossi ospitano la Sestrese.

Il Legino, per cercare di mantenersi in scia alla zona plyaoff, è di scena sul campo del temibile Serra Riccò. Esame importante in chiave salvezza per la Sanstevese che a Pian di Poma ospita il quotato Arenzano. La Dianese & Golfo proverà ad uscire da una situazione di risultati non semplice provando a ritrovare la vittoria sul campo del Vallescrivia.

Chiudono questo turno di campionato le sfide di Celle Ligure e Varazze in ottica salvezza: i giallorossi ospitano il Ceriale fanalino di coda, mentre i neroazzurri saranno di scena sul campo della Voltrese.