Calcio. Promozione: super Loanesi, Ospedaletti annichilito. Rocca e Gianmarco Insolito portano i rossoblu a -1 dalla vetta

LOANESI - OSPEDALETTI 2-0 - 28'st Rocca, 42'st Gianmarco Insolito

49'st GAME OVER A LOANO! La Loanesi batte l'Ospedaletti 2-0 e si porta a -1 dalla vetta.

46'st Cambia ancora la Loanesi: esce Gianmarco Insolito, entra Puddu.

45'st Colpo di testa di Alessio Negro, pallone sul fondo: sussulto ospite nel finale. Saranno 4 i minuti di recupero.

44'st Prestazione super della Loanesi, meritatamente avanti contro un Ospedaletti annichilito dai suoi avversari di giornata.

42'st GIANMARCO INSOLITO, 2-0 LOANESI! Contropiede micidiale dei locali e stavolta il numero 10 (servito da Prinzi) non può proprio sbagliare.

40'st Ammonito per proteste Di Lorenzo, numero 7 della Loanesi.

39'st Contropiede della Loanesi, Gianmarco Insolito conclude con un destraccio che non trova la porta. Ospedaletti sbilanciato in avanti a caccia del pari, non mancano gli spazi per le ripartenze dei padroni di casa.

36'st La Loanesi cambia ancora: esce Francesco Insolito, entra Campagna.

35'st Castello, sugli sviluppi di una punizione calciata da Garassino, non riesce a centrare il bersaglio. Buona occasione per il raddoppio non concretizzata dalla squadra di Rivituso.

31'st Doppia sostituzione, una per parte: nella Loanesi esce l'autore del gol Rocca (problema muscolare per lui) al suo posto c'è Prinzi, mentre nell'Ospedaletti fuori Moraglia dentro Trotti.

30'st Fici dalla distanza, traversa: Ospedaletti immediatamente vicino al pareggio.

28'st ROCCA, 1-0 LOANESI! Il bomber di casa, a tu per tu con Frenna, fulmina il portiere ospite e porta avanti i suoi.

22'st Primo ammonito del match: Alessio Negro, numero 2 dell'Ospedaletti, stende Leo vedendosi così sventolare il cartellino giallo dal signor Fanciullacci.

21'st Gianmarco Insolito avanza palla al piede e conclude dal limite dell'area: tiro masticato, sfera sul fondo.

19'st Sostituzione nelle file dell'Ospedaletti: fuori Gambacorta, dentro Travella.

17'st Miceli porta palla al limite dell'area avversaria pressato dalla difesa di casa, riesce comunque a trovare un varco per andare al tiro: conclusione debole e centrale, para Vernice.

8'st Break di Rocca che si lancia in contropiede, destro dal limite dell'area e pallone out. Buono lo spunto dell'attaccante di casa, servito per l'occasione da Francesco Insolito.

3'st Che occasione per la Loanesi! Cross di Gianmarco Insolito, Di Lorenzo al volo serve Rocca che batte a rete dal limite dell'area piccola mandando di poco sopra la traversa.

1'st Si riparte con gli stessi ventidue che hanno iniziato la sfida: nessuna novità nei due schieramenti. Scappatura subito al tiro, sfera alta: si lamentano i compagni meglio piazzati al centro dell'area.

Reti inviolate dopo la prima parte di gara tra la capolista e la seconda forza del girone A di Promozione. Meglio fin qui la Loanesi, frenata dagli ottimi interventi del portiere ponentino Frenna. Ospedaletti che, seppur sottotono per larga parte della frazione, nel finale ha avuto l'occasione per sbloccare la contesa: bravo l'estremo difensore loanese Vernice a respingere la minaccia avversaria. A tra poco per il secondo tempo.

46' Proprio in extremis una palla gol per gli ospiti: Miceli al volo, Vernice vola e dice no. Finisce qui il primo tempo, all'Ellena 0-0 tra Loanesi e Ospedaletti.

44' Battute finali della prima frazione con la Loanesi in avanti seppur priva di concretezza.

40' Garassino su punizione da circa 25 metri, pallone alto sopra la traversa.

33' Frenna, in uscita di piede oltre la propria area, anticipa Rocca lanciato a rete da un retropassagio azzardato di un difensore dell'Ospedaletti. La squadra di Carlet la stava per combinare grossa.

30' Rocca al tiro, Frenna dice ancora una volta di no: nuovamente decisivo il portiere ospite.

29' Miceli ci prova con una sorta di tiro cross che finisce direttamente oltre la traversa. Nessun problema per Vernice.

21' Prova a farsi vivo anche l'Ospedaletti, la difesa di casa ribatte colpo su colpo.

15' Gianmarco Insolito ci prova dal limite dell'area, Frenna respinge in tuffo: fin qui è un monologo dei ragazzi di mister Rivituso.

12' Punizione da posizione defilata di Garassino, Frenna se la cava in due tempi con qualche apprensione di troppo.

9' Ancora locali pericolosissimi: Rocca serve Gianmarco Insolito che da buona posizione prima viene murato dalla difesa ospite, dopodiché conclude a lato. Brividi per l'Ospedaletti.

3' Loanesi subito vicino al vantaggio: super intervento di Frenna su colpo di testa ravvicinato di Castello. Padroni di casa partiti con il piede ben appoggiato sull'acceleratore.

1' Iniziata con qualche minuto di ritardo la sfida: locali in completo bianco, ospiti in tenuta nera.