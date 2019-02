Calcio, Promozione. Taggia, Luca Fiuzzi decide la sfida con la Sestrese: "Vittoria fondamentale, questa squadra ci sta mettendo voglia e passione"

In casa Taggia grande entusiasmo per la vittoria ottenuta in rimonta contro la Sestrese. A decidere il match del 'Marzocchini', dopo le reti di Mereto per i genovesi e Guirat è l'esperto difensore Luca Fiuzzi:

"Oggi vittoria fondamentale per come è venuta - sottolinea il match winner - dove siamo stati bravi a rimanere calmi fino alla fine e per fortuna nel finale siamo riusciti a ribaltare il risultato.

Nel primo tempo siamo stati un po' molli e magari dopo l'espulsione degli avversari abbiamo subìto il gol. Poi nel secondo siamo entrati con la voglia e determinazione giusta e siamo stati bravi a ribaltarla".

L'autore del definitivo 2-1 per i giallorossi ha un triplice dedica: "Questa rete è naturalmente per mia figlia e la mia famiglia - sottolinea Fiuzzi - ma anche per la squadra che ci sta mettendo tanta voglia e passione".