La Sanremese ottiene una vittoria determinante per la propria rincorsa al primato del Lecco e per riappropriarsi del secondo posto in solitaria. Nel post match ecco tutta la soddisfazione in casa biancoazzurra, dopo il 2-0 al Savona nel sentito derby, di mister Alessandro Lupo ai nostri microfoni.

Sanremese-Savona 2-0: nel post partita la soddisfazione di mister Alessandro Lupo