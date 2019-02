Tennis. Gianluca Mager, il Challenger di Koblenz è tuo!

CHALLENGER KOBLENZ - FINALE -

MAGER-ORTEGA OLMEDO 2/6 7/6 6/2

Grande impresa del tennista sanremese Gianluca Mager, che al Challenger di Koblenz, trionfa ed ottiene una vittoria molto importante anche per la propria classifica. Il ragazzo che si allena al Tennis Sanremo ed è allenato da Matteo Civarolo, completa una settimana perfetta superando in tre set lo spagnolo Ortega Olmedo.

Match combattuto. La partita non si era messa bene per Mager che con un approccio non proprio tra i migliori veniva superato dall'avversario per 2/6. Nel secondo set la racchetta sanremese gioca decisa e porta il parziale al tie-break che si aggiudica per 8-6. E' il preludio al successo sull'indoor tedesco che arriva con il definitivo 6/2 nel terzo set.