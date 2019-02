Pallamano Ventimiglia, grandi prestazioni delle squadre giovanili (FOTO)

Importante fine settimana per i colori gialloneri della Pallamano Ventimiglia, che come ormai tradizione, anche nei settori giovanili si distingue per gli eccellenti risultati.

Under 15. Nel fine settimana gli Under 15 di Pippo Malatino, aggiudicandosi prima sabato il secondo incontro del campionato di Pre eccellenza delle Alpi Marittime contro la squadra del La Colle sur Loup per 37-15 e poi domenica, ad Imperia, ancora due importantissimi matches contro le compagini imperiesi del San Camillo 27-22 e della Riviera 28-11. Con queste vittorie i leoncini frontalieri, guidano entrambe le classifiche dei loro campionati, ma quello che conforta di più è la qualità del gioco espresso e la crescita generale dell'intero gruppo.