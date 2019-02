Pallamano Ventimiglia, la Senior è da urlo e sbanca Antibes. Coach Malatino: "E' stata una partita vera, complimenti a tutti i ragazzi"

SENIOR - CAMPIONATO FRANCESE -

ANTIBES-PALLAMANO VENTIMIGLIA 23-26

Pallamano Ventimiglia: Coccoluto (portiere), Padova (portiere), Lina (6), Bollo (capotano, 5), Bennari (3), Benini (4), Agnese (3), Campuzano (5), Benizzotto (1), Hali (2), Fiorella. Coach: Pippo Malatino

Ancora una vittoria convincente nel Campionato Senior delle Alpi Marittime, per la Pallamano Ventimiglia, che alla prima esperienza in questa competizione d'Oltr'Alpe, non sta per niente sfigurando ed anzi sta dando prova della mentalità vincente sviluppata in questi anni, suscitando il rispetto e l'ammirazione dei cugini francesi, che come e ben risaputo, appartengono alla migliore scuola di Pallamano del Mondo.