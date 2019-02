Basket, Under 16. BKI Imperia cade nel derby contro il Bvc Sanremo

UNDER 16

BKI Porta dei Sapori- BVC Sanremo 49-54

Si conclude, con una sconfitta, il fine settimana del BKI Imperia, sconfitto nel derby con il Bvc Sanremo.

Settimana nera per gli under 16 imperiesi che dopo la sconfitta di mercoledì a Loano cadono anche in casa al cospetto dei matuziani, in una partita sempre in bilico, inizio gara di marca imperiese, secondo tempo invece di marca ospite.

La partita dopo quattro quarti molto tirati finisce in parità. Nel supplementare hanno la meglio i sanremesi, più bravi a trovare la via del canestro negli ultimi minuti di gioco