Pallacanestro. Sea Basket Sanremo, è stato un fine settimana importante: vittorie per Esordienti e Under 14

Fine settimana importante per il Sea Basket Sanremo nei campionati Under 14 e Esordienti. Nel Campionato Under 14 (2005) è arrivata l'ottava vittoria consecutiva per i ragazzi del Sea Basket Sanremo, a fronte di nessuna sconfitta. Nel campionato Esordienti il Sea Basket affrontava il temuto Alassio, ma con una partita attenta e ben giocata i ragazzi matuziani portavano a casa la vittoria.