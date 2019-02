Calcio, Prima Categoria. Camporosso, magic moment nel segno di Matteo Pesco: "Rete dedicata a questo fantastico gruppo. Mister Luci? Felice della sua considerazione nei miei confronti"

Matteo Pesco, in rete per il Camporosso contro il Quiliano & Valleggia

Il Camporosso continua nel suo magic moment e la vittoria interna contro il temibile Quiliano & Valleggia lo conferma. I rossoblù restano al secondo posto della classifica, a -3 dalla capolista Veloce Savona, e pronti ad un girone di ritorno da protagonista.

"Se continuiamo a giocare con questo spirito..." A sbloccare la sfida contro i savonesi è stato Matteo Pesco, nella prima parte di stagione al Taggia, e difensore arrivato nella finestra invernale dei trasferimenti: "Questa vittoria è solo un tassello che si aggiunge al nostro campionato - esordisce il giocatore rossoblù - e ora dobbiamo continuare così. Se continuiamo a giocare con questo spirito e con questo gruppo i risultati arriveranno, basta non mollare".

Doppia dedica speciale. Matteo Pesco ha una doppia dedica speciale per la rete al Quiliano & Valleggia: "La rete la voglio dedicare a questo fantastico gruppo che mi ha accolto di nuovo - sottolinea Pesco - e alla mia ragazza che c’è sempre in tutto quello che faccio".

"Mister Luci? Felice della sua considerazione". Pesco è molto contento della considerazione che mister Carmelo Luci ha nei suoi confronti e lo esterna a Rivierasport.it: "Il mister ogni volta che va da qualche parte mi contatta sempre e sono contento per questa considerazione - commenta soddisfatto Pesco - ed è uno dei pochi che crede in me: per questo cerco di dare sempre il massimo ogni partita".