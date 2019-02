Calcio, Promozione. Taggia, mister Maiano analizza la vittoria sulla Sestrese: "Successo che ci dà morale, il campionato è ancora lungo"

Campionato riaperto in Promozione con il Taggia che è ritornato a -3 dalla vetta dopo il 2-1 in rimonta sulla Sestrese e il contemporaneo stop della capolista Ospedaletti sul campo della Loanesi: ad analizzare il match è a Rivierasport.it mister Christian Maiano.

"E' stata una partita difficilissima che si è complicata ancor di più sin dall'inizio col rigore nostro sbagliato e la successiva rete loro due minuti dopo, quindi una partita intensa e tirata. Averla raddrizzata, anche se in pieno recupero, ci dà tanto morale. Nel girone d’andata abbiamo perso punti in partite simili ad oggi, giocando il 60/70% del tempo nella metà campo avversaria e magari subendo gol sull'unico tiro avversario. Oggi invece siamo riusciti a ribaltarla, sintomo della crescita mentale dei miei giocatori. E a loro faccio i complimenti".

Il tecnico guarda avanti: "Ho sempre pensato che il campionato fosse lungo, anche quando eravamo a -7, continuo a pensarlo anche oggi che siamo a -3. I conti si faranno nelle ultime 2/3 partite. L'Ospedaletti? Mi focalizzo solo sul Taggia, non penso alle altre squadre. Però, è in dubbio che giocare a Loano e contro la Loanesi non è facile per nessuno perché è una gran bella squadra".

Il tecnico spezza una lancia per i due marcatori: "Sono contento per Luca, ha messo la sua firma sulla rimonta, è un gran giocatore, un gran leader e un grande uomo. Guirat è entrato dalla panchina è anche lui ha messo la sua firma sulla rimonta. In generale, credo che tutta la squadra sia da elogiare per la reazione e la convinzione che ha avuto".