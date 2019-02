PROMOZIONE

TAGGIA-SESTRESE 2-1

Il Taggia supera tra le mura amiche la Sestrese per 2-1, una vittoria in rimonta che vale per i giallorossi di Maiano il -3 dalla vetta. I verdestellati vanno avanti, ma alla fine non reggono e subiscono le due reti che valgono la sconfitta.

Riviviamo il match tra giallorossi e verdestellati nella galleria di scatti realizzata dal nostro Christian Flammia.