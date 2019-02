Calcio. Sanremese, grande entusiasmo dopo la vittoria nel derby: la Gradinata Nord organizza la trasferta per il match con la Fezzanese

La Gradinata Nord chiama a raccolta nuovamente i suoi tifosi. Dopo la spettacolare giornata di ieri che ci ha visti esultare contro il Savona in una cornice di pubblico da tempi passati, adesso è il momento di continuare a sostenere i nostri colori in trasferta con questo entusiasmo. Per domenica contro la Fezzanese si sta organizzando un pullman che partirà dallo Stadio Comunale alle ore 10:45.

Le informazioni. Il prezzo del viaggio è di € 25,00, prezzo del biglietto partita € 10.00. Per informazioni rivolgersi al Museo della Sanremese presso lo Stadio Comunale tutti i giorni dalle ore 17:15 alle ore 19:15. Facciamo vedere che Sanremo non è solo il Festival, portiamo la nostra passione incondizionata in giro per l'Italia.

"Noi siamo la Sanremese!!!" - lo slogan dei tifosi biancoazzurri