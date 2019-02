Calcio, Serie D. Sanremese, il 2-0 sul Savona vale triplo: i 5 motivi per credere alla rimonta sul Lecco

La vittoria sul Savona può valere triplo. In casa Sanremese si respira un entusiasmo particolare a 24 ore dal successo sui biancoblù, tre punti molto importanti visto anche il -8 dal Lecco capolista fermato tra le mura amiche sul pareggio dal Casale.

Show biancoazzurro. Contro gli striscioni la compagine di mister Lupo ha messo in campo tutte le proprie qualità, l'unione del gruppo e soprattutto la grande prova di Spinosa, Molino e Manis: il centrocampista e il numero 10 firmano le due reti e giocate straordinarie, mentre il portiere salva tutto con una super parata su Lombardi ad inizio sfida, una parata che potrebbe anche valere una stagione quella dell'estremo difensore sardo.

I 5 MOTIVI PER CREDERE ALLA RIMONTA

Sono 5 i motivi per cui la Sanremese deve credere alla rimonta sul Lecco capolista, un'impresa che avrebbe dell'incredibile: squadra, staff tecnico e dirigenziale, ambiente, calendario e lo scontro diretto con la leader del girone.

1) Squadra. Il primo motivo per credere ad una Sanremese in rimonta sul Lecco, è quello relativo alla squadra. I biancoazzurri sono un gruppo molto unito e dotati di singoli che possono risolvere (vedi Spinosa e Molino con il Savona) o salvare le partite (il portiere Manis). In più c'è stato il colpo Acampora in mezzo al campo, l'uomo in più.

2) Staff Dirigenziale e Tecnico. Il secondo motivo riguarda da vicino lo staff sia dirigenziale e tecnico. La Sanremese è una società solida e importante con una proprietà sempre vicino alla squadra e mister Lupo con i suoi collaboratori stanno dando un qualcosa in più, dopo un periodo non semplice. In più aggiungiamoci il Direttore Generale Pino Fava: scelte giuste al momento giusto.

3) Ambiente. L'ambiente è sempre stato in questa stagione vicino alla squadra. I tifosi ieri hanno ricevuto una gioia enorme come la vittoria sul Savona e gli spalti del 'Comunale' sono stati gremiti. Tutto l'ambiente ci crede e la Gradinata Nord organizza la trasferta di Fezzano: tutti uniti per un unico obiettivo.

4) Calendario. E poi c'è il calendario a favorire i matuziani, ma attenzione a non sottovalutare i match. Nei prossimi 180 minuti di gioco in campionato ecco le Fezzanese (fuori casa) e Pro Dronero (domenica 3 febbraio) che possono proseguire la striscia di vittorie. Nel mezzo? Il quarto di finale della Coppa Italia di Serie D al 'Comunale' contro il Mantova (mercoledì 30 gennaio), una competizione a cui la società tiene molto.

5) Scontro diretto. Senza dimenticare, come quinto motivo, lo scontro diretto interno contro il Lecco alla giornata numero 31 contro il Lecco. L'obiettivo è quello di arrivare per la Sanremese a quella sfida con almeno 5 punti di svantaggio per attaccare la vetta: nella città dei fiori si comincia a sognare.