Implantologia dentale Provincia di Imperia: intervista al Dottor Aurelio Quarti per conoscere le differenze tra la tecnica a carico immediato e quella a carico differito

In campo odontoiatrico il compito di ogni impianto dentale è quello di consentire ad una protesi artificiale di andare a sostituire un elemento dentario mancante, senza arrecare alcun danno ai carichi trasmessi dalla masticazione. Un impianto per essere stabile e ben radicato all’interno della bocca del paziente, presuppone che ci sia una quantità e qualità ossea idonea all’inserimento dell’impianto stesso, ma anche di un successivo processo di integrazione e fusione tra l’impianto e l’osso che lo accoglie. Esistono due tipi di impianto: quello a carico immediato e quello a carico differito. Per saperne di più abbiamo incontrato il Dottor Aurelio Quarti di Riviera Implantology Dental Center al termine di un simposio, che era stato organizzato venerdì scorso dallo staff della clinica, per festeggiare i numerosi successi professionali ottenuti.

Che differenza c'è tra carico immediato e carico differito?

"Quando si parla di "carico immediato" intendiamo il collegamento di una protesi fissa all’impianto dentale in giornata. Si tratta di un intervento immediato, che non richiede l'attesa dei naturali tempi di guarigione dei tessuti e che non necessita di protesi mobili provvisorie. Il "carico differito" lo attuiamo con denti fissi con struttura e denti definitivi in solo 48 ore! La tecnica consiste nel posizionamento degli impianti e dopo 48 ore denti fissi definitivi, con ottimo comfort del paziente. Questo è il lasso di tempo necessario al laboratorio odontotecnico per produrre la struttura in titanio, con montati i denti definitivi".

Che cosa preferire?

“ La decisione di utilizzare un protocollo di carico immediato o differito deve necessariamente fondarsi su una attenta valutazione del paziente oltre che su quei fattori importanti che potrebbero compromettere il corretto approccio al trattamento. Il paziente dovrà affidarsi totalmente al proprio dentista, che, dopo i dovuti accertamenti, potrà compiere la scelta migliore al fine di garantire un risultato davvero duraturo nel tempo".

Vantaggi e svantaggi del carico immediato

"L'implantologia a carico immediato è una tecnica che consente al paziente di riavere i denti fissi in meno di 24 ore senza protesi mobili. Da Riviera Implantology Dental Center, la tecnica del carico immediato non ti lascerà mai senza denti anche dopo un intervento di tipo estrattivo. Infatti, a poche ore di distanza da un intervento implantologico avrai una protesi provvisoria fissa. Però, va specificato che l'impianto a carico immediato ha dei costi superiori rispetto a quello differito a causa della fase transitoria e la struttura definitiva verrà applicata solo dopo 45 giorni ".

Vantaggi e svantaggi del carico differito

"Non volendo demonizzare l'impianto a carico immediato che offre comunque dei vantaggi e rappresenta oggi la soluzione ottimale nel caso di velocità d’intervento, permettendo un ripristino estetico e funzionale del sorriso nel giro di un solo giorno, l’implantologia a carico differito, viene sempre più adottata da centri medici come il nostro che preferiscono la soddisfazione del paziente sia in termini di durata dell'intervento che di costi. Il nostro “carico differito” sostanzialmente non ha controindicazioni e nonostante i risultati funzionalmente ed esteticamente non siano simili ad una definitiva dopo 45 giorni, però garantisce comunque un'ottima struttura che permette negli anni di avere un buon comfort del paziente ed una buona funzionalità masticatoria. La salute e la sicurezza della bocca dei nostri pazienti sono sempre garantiti dall'utilizzo di impianti di altissima qualità Straumann, leader globale per le soluzioni implantari e rigenerative in odontoiatria, garantite a vita".

