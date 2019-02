Pallamano. Team Schiavetti Imperia una vittoria e una sconfitta in campo femminile

Campionato di prima divisione territoriale francese



La San Camillo punta in alto. Il Team Schiavetti ha conquistato un'importante vittoria domenica scorsa contro la squadra del Saint Martin. Le francesi erano infatti le prime in classifica, ma con la partita di ieri la prima posizione è stata conquistata dalle imperiesi della San Camillo. La gara è stata combattuta, sempre in bilico tra le due squadre, concludendosi 28 a 25.

"L'ottima performance - dichiara l' allenatore Luca Martini - ci ha permesso di vincere il match è frutto del grande impegno da parte delle ragazze che hanno lavorato sodo e continuano ad impegnarsi". In questa partita esordio da parte della giovane giocatrice Marianna Polimeno che ha preso posto nella sua prima partita di campionato, affiancando le compagne nella vittoria.

La formazione: Laura Moisello (17 reti), Beatrice Tortonesi (5), Giorgia Convalle, Dalila Regesta(2), Maria Traverso(4), Lisa Moisello, Alice Olivieri, Marianna Polimeno, Marta Siviglia, Ksenija Susa, Patrizia Zanello Allenatori: Allenatore: Luca Martini. Vice Allenatore : Alessandro Cucè.

Campionato under 15 femminile francese



La San Camillo femminile under 15 ha incontrato sabato scorso le avversarie del Grasse per la prima partita del 2019. Il primo tempo giocato sempre punto a punto vedeva in vandaggio la squadra di Imperia per 11 a 8. Durante il secondo tempo, le francesi giocano di gambe ed esperienza mettendo in difficoltà il team Schiavetti che pur non arrendendosi ha dovuto cedere la partita per 14 a 22.

"La squadra è giovane, ed ha ancora bisogno di tempo per trovare un equilibrio in campo - ci riferisce il tecnico Luca Martini - in questi mesi le ragazze stanno facendo passi da gigante tenendo conto che la squadra è stata formata ad ottobre. Lavoreremo sodo per arrivare a livelli più alti e le ragazze sono intenzionate a migliorare".

La formazione: Alessia Moisello (5), Matilde Siviglia (6), Martina Duò (2), Camila Gomez(1), Alexa Gomez (1), Dana Carcheri, Ariana Bocica. Allenatore Luca Martini Dirigente Miller Duò.