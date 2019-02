Pallamano, Under 19 maschile. Team Schiavetti Imperia, grande vittoria sul Leno Brescia. Coach Pappalardo: "I ragazzi hanno dato dimostrazione di quello che sanno fare"

Continua nel migliore dei modi il campionato degli under 19 maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia che sabato, giocando in casa al PalaSanCamillo, è riuscito ad inanellare un'altra importante vittoria che consolida il terzo posto in classifica, questa volta ai danni del Leno Brescia.

I padroni di casa con un primo tempo praticamente perfetto, sia in fase di attacco che di difesa, mettono quasi al sicuro la gara, fissando il risultato sul 18-10.

Anche il secondo tempo è a marchio imperiese, addirittura arrivando al massimo vantaggio di 30-16, ma nel finale i bresciani approfittando di un momento di flessione fisica dei camillini accorciano le distanze e terminano la gara sul 34-23.

Il commento del mister Emanuele Pappalardo: "I ragazzi hanno dato dimostrazione, per buona parte della gara, di quello che sanno fare, anche se in certi momenti abbiamo sbagliato troppo e domenica prossima contro la capolista non ci possiamo permettere assolutamente questi cali di tensione".

Il prossimo appuntamento per il Team Schiavetti infatti è previsto per domenica 27 di nuovo tra le mura amiche alle ore 11 contro il Cassano Magnago, dove tutta la società vi aspetta a fare il tifo per i colori rosso-blu.

Questa la rosa presente: Andrea De Luca e Raul Madara ( portieri ), Alessandro Cucé ( 13 reti ), Gabriele Decanis ( 2 reti ),Raffaele Iorio ( 1 rete ), Andrea Lurgio ( 4 reti ), Daniele Martino ( 4 reti ), Dario Martino, Pietro Tambone ( 6 reti ), Matteo Tucci (4 reti ), Emanuele Pappalardo ( allenatore ), Luca Martini ( dirigente ).