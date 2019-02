Calcio, Eccellenza. L'Imperia sogna in grande. Francesco Bregolin: "Ce la giocheremo con tutti. Un futuro derby con la Sanremese? Sarebbe bello per noi salire di categoria"

Grande entusiasmo in casa Imperia dopo la vittoria sul Busalla nell'ultimo turno del campionato di Eccellenza, che è valso ai neroazzurri di mister Buttu l'approdo in seconda posizione solitaria e ad una lunghezza dalla capolista Genova Calcio.

"Ce la giocheremo con tutte". A Rivierasport.it interviene il Team Manager Francesco Bregolin che è fiducioso per il proseguo del torneo: "Combatteremo fino alla fine con tutti - esordisce Bregolin - ma voglio sottolineare la grande prestazione della squadra contro il Busalla: se il primo tempo fosse terminato sul 4-0 non avremmo rubato nulla. Poi abbiamo avuto mentalmente un po' di freno, ma la squadra è ripartita".

"L'ambiente Imperia ci crede molto". Bregolin sottolinea come tutto l'ambiente crede a quella Serie D tanto ambita: "L'ambiente Imperia ci crede molto e lo dimostra tutte le domeniche quando la squadra scende in campo. Ora affrontiamo tutti gli scontri diretti - sottolinea il Team Manager neroazzurro - e in un campionato così secondo me può succedere di tutto. Ci sono troppe squadre in pochissimi punti: noi ci dobbiamo credere per la piazza. I ragazzi si impegnano in ogni allenamento, la domenica durante la partita e mister Buttu è un grande motivatore e riesce a tirare fuori da ogni ragazzo il meglio, anche chi non gioca nel proprio ruolo".

"Il derby con la Sanremese? Sarebbe bello..." Il Team Manager neroazzurro dà un parere anche ad un possibile derby futuro contro io 'cugini' della Sanremese in Serie D che manca ormai da tanto tempo: "C'è una grande rivalità, la Sanremese è allenata da Lupo che è un buon allenatore e lo sta dimostrando. Sarebbe bello per noi salire di categoria - evidenza Bregolin - loro si stanno giocando la promozione con il Lecco e sarebbe bello, ma sarà difficile. Se sarà così vuol dire che l'Imperia sarà salita e i matuziani saranno rimasti in Serie D: noi ce la giochiamo fino all'ultimo".