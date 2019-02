Calcio, Serie D. Fezzanese-Sanremese si giocherà alle 15 al 'Miro Luperi' di Sarzana: via al tour de force di una settimana

Daniele Molino, qui in azione nel derby vinto dai biancoazzurri contro il Savona, è tra i protagonisti della Sanremese in questa stagione (foto Fabio Pavan)

La Sanremese riprende a lavorare dopo aver smaltito la gioia nel derby vinto per 2-0 contro il Savona ed essersi ripresa il secondo posto in solitaria andando a -8 dalla capolista Lecco.

Tour de force. Ora i biancoazzurri dovranno affrontare tre partite in una settimana, visto che dopo la trasferta sul campo della Fezzanese, ci saranno gli impegni interni di Coppa Italia contro il Mantova (mercoledì 30 gennaio) e il match con la Pro Dronero (domenica 3 febbraio).

Domenica pomeriggio la squadra sarà seguita da un nutrito gruppo di tifosi che partiranno dal 'Comunale' in direzione Sarzana alle ore 10.45 per sostenere la compagine matuziana in terra spezzina. La partita è stata posticipata, come reso noto dalla LND, alle ore 15 presso lo stadio 'Miro Luperi'.

Spazio Interviste. Nel pomeriggio di oggi in casa biancoazzurra ci sarà il consueto appuntamento con lo 'Spazio Interviste'. A parlare del derby vinto sul Savona e dei prossimi impegni saranno mister Lupo, il giovane difensore Giubilato e capitan Taddei.