Pallanuoto, Under 13 maschile. Rari Nantes Imperia, sonora sconfitta a Savona

UNDER 13 MASCHILE

R.N.SAVONA - R.N.IMPERIA 31-2 (12-0, 2-1, 12-0, 5-1)

Savona: Vivaldo, Grillo 2, Franzoni 3, Caprioli 3, Merkaj M., Cavagnaro 2, De Vincenti 7, Mantovani L. 3, Arco 9, Onofrietti 1, Ferrari 1, Rutili, Turazzini. Allenatore: Patchaliev.

Imperia: Alberti, Rossi cap.2, Porro, Pace, Sciocchetti, Bellini, Pollice, Garbato, Dulbecco, Rombo, Di Luccio, Morchio, Buemi, Ceccarelli, Lanteri.

Allenatore: Rosso.

Sonora sconfitta dei giallorossi Under 13 che, alla Piscina 'Zanelli', perdono 31-2 contro Rari Nantes Savona.

Un risultato severo che propende tutto a favore dei padroni di casa. Per Imperia è andato a segno capitan Rossi con una doppietta, ripresosi dopo gli attacchi influenzali delle ultime settimane.

Un k.o. che servirà sicuramente da lezione per i ragazzi di Rosso, già all'opera per rimediare agli errori commessi in partita. Per molti atleti è stata l'occasione per giocare nella gloriosa vasca che, ormai da 40 anni, ogni fine settimana ospita i campionissimi della Serie A1.