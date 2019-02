Sanremo Rugby, grande successo per il Raggruppamento di sabato scorso

Nel pomeriggio di Sabato 19 gennaio si è svolto presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo un raggruppamento con oltre 250 bambini e ragazzi, la Sanremo Rugby, padrona di casa, ha coordinato l'evento.

Numerosi sono stati gli incontri svolti, questi i risultati per i leoncini della Sanremo Rugby, la Under 14 si è comportata molto bene ed ha combattuto fino alla fine, perdendo di soli 6 punti, in uno scontro con il CUS Genova (formazione Under di una compagine di serie A), un bel risultato ottenuto da un gruppo molto affiatato allenato con grande grinta dal coach Mori. Le squadre della Under 6, Under 8 e Under 10 si sono presentate a numeri completi ed hanno ben figurato, risultando la Under 8 secondi di giornata, la Under 10 un po' più indietro ma anche per questo gruppo si sono registrati ottimi momenti di gioco.

A conclusione di un bellissimo pomeriggio di sport all'aria aperta si è svolto un terzo tempo di condivisione per tutti, ragazzi, allenatori, accompagnatori e famiglie.

Ricordiamo a tutti quelli che desiderano conoscere lo sport del rugby che presso il Campo di Pian di Poma a Sanremo è possibile venire a conoscere questa disciplina sportiva aperta a bambini/e e ragazzi/e tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 e per gli Under 14 dalle 18.15.