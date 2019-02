Volley. Bordivolley, tutti i risultati del fine settimana: sfiorata la grande impresa nella Serie D femminile

Fine settimana ricco di partite per le varie formazioni maschili e femminili del Bordivolley: analizziamo come sono andate le sfide per le varie compagini biancoazzurre.

Venerdì ha esordito la formazione under 13 femminile Bordy clinica odont.Bistolfi che ad Imperia non trova la vittoria contro la squadra di casa NSC Osteria del pescatore: 3/0 il risultato finale. Vince in casa la formazione Bordivolley Errepì per il campionato di 3^ Divisione femminile che in 4 set (23/25 25/14 25/14 26/24) domina la NSC Imperia Coop Azzurra. Peccato per la Serie D femminile del Bordivolley Trucchi Efisio che in trasferta a Celle Ligure (prima in classifica) manca la vittoria al tie break (25/16 25/18 22/25 23/25 15/7).

Escono vittoriose le due formazioni under 14 femminile. Le ragazze del Bordivolley Bestagno superano in trasferta ad Imperia ai danni della Maurina Imperia (0/3) e successo per il Bordivolley Panificio Sant'Antonio ai danni del San Giovanni Volley per 3/2.

Perde invece la 14 maschile del Bordivolley Ottica Barberis per 0/3 contro la "Pallavolo Albenga". Anche la squadra della Prima Divisione maschile del Bordivolley ristorante pizzeria le due palme a Carcare, contro "Pallavolo Carcare" deve arrendersi per 3/1( 19/25 25/22 27/25 25/12).